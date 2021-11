Auf iPhone und Mac: Spotify bringt Live Lyrics jetzt weltweit

Spotify zeigt jetzt auch Songtexte an. Die Funktion war bereits Anfang des Jahres in den USA an denStart gegangen, nun folgt der Rollout auch in weiteren Märkten. Die Live Lyrics stehen dann auf allen unterstützten Plattformen zur Verfügung.

Spotify bringt endlich eine Funktion für mehr Kunden, die es schon vor vielen Jahren im Musikbereich gab, die Anzeige von Songtexten zu abgespielten Songs. Dieses Feature nennt Spotify Live Lyrics und sie stehen bereits seit Anfang des Jahres für Nutzer in den USA zur Verfügung. Nun kommt das Feature auch in weitere Märkte, zitieren Medienberichte den skandinavischen Streamingdienst. Dabei werde Spotify die Songtexte von Musixmatch beziehen, hießt es.

Spotify bringt Songtexte auf alle Plattformen

Zunächst seien die neuen Live Lyrics in einigen Märkten in Südostasien, Indonesien sowie Lateinamerika verfügbar gemacht worden, heißt es. Auch Nutzer in Europa und Deutschland können die Live Lyrics bereits vereinzelt nutzen.

Um die Songtexte während der Wiedergabe auf dem iPhone anzuzeigen, muss der Nutzer vom unteren Bildschirmrand nach oben wischen. Spotify bringt die Live Lyrics auf allen unterstützten Plattformen, vom Smartphone über den Desktop bis zum Fernseher. Wann das Update komplett ausgespielt sein wird, ist noch nicht bekannt.

Wieso Live Lyrics erst jetzt von Spotify angeboten werden, ist nicht klar. Apple Music war mit diesem Feature zwar auch spät, bietet Songtexte in der App allerdings schon eine ganze Weile. Schon vor einem Jahrzehnt war eine Songtextanzeige in den damaligen Media-Playern keine Raketenwissenschaft mehr.

