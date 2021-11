Diese Woche: iTunes-Karten mit 15% Bonus

Auch in dieser Woche können Apple-Nutzer beim Aufladen ihres Guthabens wieder einen kleinen zusätzlichen Bonus mitnehmen. Eingeräumt wird wie so oft ein Bonus in der Höhe von 15%. Die Aktion läuft noch bis einschließlich kommenden Samstag und nur, so lange der Vorrat reicht.

iTunes-Kunden können auch in dieser Woche noch einen kleinen zusätzlichen Bonus mitnehmen, wenn sie ihr iTunes-Guthaben aufladen. Es werden die üblichen 15% eingeräumt, wenn eine Guthabenkarte eingelöst wird. Diese 15% werden auf Karten mit einem Wert von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro eingeräumt. Daraus ergibt sich bei der Aufladung einer Karte mit dem Wert von 50 Euro, das ein zusätzlicher Bonus in der Höhe von 7,5 Euro dem Konto gut geschrieben werden.

Ladet ihr eine Karte mit dem Wert von 100 Euro auf, erhaltet ihr einen zusätzlichen Bonus in der Höhe von 15 Euro, das reicht etwa für einen Monat Apple Music für die ganze Familie oder einen Monat Apple Fitness+ und Apple TV+.

Nur, so lange der Vorrat reicht: Die Aktion läuft noch bis Samstag

Diese Aktion wird noch bis einschließlich kommenden Samstag durchgeführt und nur, so lange der Vorrat reicht.

Die Angebote gibt es in den Filialen der Supermarktkette ALDI, vor dem Kauf an der Kasse solltet ihr allerdings auf jeden Fall noch einmal nachfragen, ob die Aktion in eurer Filiale auch angeboten wird. Die Anzahl qualifizierter Karten pro Kauf ist offenbar nicht beschränkt.

