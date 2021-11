iTunes-Karten diese Woche mit bis zu 20% Bonus

In dieser Woche können Apple-Kunden wieder einen zusätzlichen Bonus bei der Aufladung ihres iTunes-Guthabens mitnehmen. Es werden bis zu 20% eingeräumt, wenn ihr euer iTunes-Guthaben aufladet. Allerdings muss das zusätzliche Guthaben separat eingelöst werden.

In den letzten Wochen gab es weniger gute Rabattaktionen für die Aufladung eures iTunes-Guthabens, aber aktuell ist wieder ein attraktives Angebot verfügbar: Ihr könnt noch bis Mitte nächster Woche euer iTunes-Guthaben aufladen und dabei bis zu 20% zusätzlichen Bonus mitnehmen. Das entspricht einem zusätzlichen Bonus in der Höhe von 20 Euro, wenn ihr eine Karte mit dem Wert von 100 Euro aufladet. Dafür erhaltet ihr wiederum einen Monat Netflix in voller Auflösung für vier Zuschauer, einen Monat Apple Music für die ganze Familie oder einen Monat Apple One.

Wenn ihr eine Karte mit dem Wert von 50 Euro aufladet, erhaltet ihr einen zusätzlichen Bonus in der Höhe von 7,5 Euro, 10% gibt es bei der Aufladung einer Karte mit dem Wert von 25 Euro.

Die Aktion läuft noch bis Mitte nächster Woche und so lange der Vorrat reicht

Diese Aktion läuft noch bis Mitte kommender Woche, sie wird in den Filialen der Supermarktkette Kaufland angeboten. Vor dem Kauf an der Kasse solltet ihr allerdings auf jeden Fall fragen, ob die Aktion bei euch noch läuft, da sie nur so lange aktiv ist, wie der Vorrat reicht.

Zudem muss der Bonus separat eingelöst werden, hierfür ist der Code auf dem Kassenzettel nötig.

Ähnliche Beiträge