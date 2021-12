Gegen Lieferschwierigkeiten: Apple will iPhone 13-Produktion ausbauen

Apple möchte den Lieferschwierigkeiten des iPhone 13 mit einer verstärkten Produktion begegnen. Hierzu sollen ab Anfang kommenden Jahres deutlich mehr Geräte gefertigt werden. Allerdings wird das die Beeinträchtigungen im Weihnachtsquartal nicht entschärfen.

Apple hat aktuell noch immer Probleme, alle Bestellungen der aktuellen iPhones zeitnah auszuliefern. Das iPhone 13 ist bei den Käufern sehr populär, vor allem auf das iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max warten die Kunden teils Wochen oder Monate. Das ist im wichtigen und umsatzstarken Weihnachtsgeschäft ein immens ungünstiger Lauf der Dinge für Apple. Das Unternehmen versucht nun, diesen Problemen entgegenzuwirken.

Hierzu soll der Ausstoß neuer Geräte ab kommendem Jahr deutlich gesteigert werden, schreibt zuletzt die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes. Konkret werde die Lieferkette Apples im ersten Halbjahr 2022 rund 30% mehr Einheiten des iPhone 13 fertigen als geplant war.

Apple will 2022 300 Millionen iPhone 13-Einheiten verkaufen

Aufs gesamte Jahr 2022 gesehen, plant Apple dieser Einschätzung nach, die sich auf Quellen in der asiatischen Lieferkette stützt, rund 300 Millionen iPhone 13-Einheiten an Kunden auszuliefern. Allerdings werde dieses Vorhaben bereits wieder durch die Fertigung des iPhone 14 unter Druck gebracht, die ab Mitte 2022 hochlaufen wird.

Apple wird das iPhone 13 in diesem Herbst so gut los, dass die Preise für gebrauchte iPhone 13-Geräte so hoch sind, wie noch nie nach Start eines neuen iPhones, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. In einigen Fällen bekommen Verkäufer sogar noch einen kleinen Gewinn heraus, wenn sie ihr Gerät schon wieder abgeben.

