iTunes Movie Mittwoch: „Chaos Walking“ für 1,99 Euro leihen

Es ist Mittwoch, das Wochenende zeigt sich so langsam am Horizont. Wer sich bis dahin die Zeit etwas vertreiben will, kann sich den iTunes Movie Mittwoch anschauen. Dort zeigt sich Tom Holland in einer ungewohnten Rolle und wird von Daisy Ridley flankiert.

In einer nahen Zukunft findet Todd Hewitt die mysteriöse Viola, die nach einer Bruchlandung auf dem fernen Planeten „New World“ gestrandet ist. In Todds Heimatstadt Prentisstown sind alle Frauen verschwunden und die männlichen Bewohner stehen unter dem Einfluss des rätselhaften „Lärm“ – eine seltsame Kraft, die alle Gedanken für jeden und jederzeit hörbar werden lässt. In dieser gefährlichen und feindlichen Welt ist Violas Leben von Anfang an in Gefahr. Gemeinsam mit Todd begibt sie sich auf die Flucht vor dem Anführer von Prentisstown (Mads Mikkelsen) und seinen Männern. Dabei kommen die beiden einer unglaublichen, dunklen Wahrheit auf die Spur und müssen schon bald um ihr Leben rennen… Tom Holland und Daisy Ridley spielen in einem futuristischen Science-Fiction-Abenteuer unter der Regie von Doug Liman, basierend auf der gleichnamigen Buchreihe des preisgekrönten Autors Patrick Ness.

-> Hier geht es zum Film

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 Euro ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

