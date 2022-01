Apple veröffentlicht ein Update für die AirPods 3

Am heutigen Abend hat Apple damit begonnen, ein Update für die aktuellen AirPods 3 an die Nutzer auszuliefern. Die neue Software wird in den kommenden Tagen automatisch auf alle AirPods übertragen. So wie es sich im Moment darstellt, ist nur für die AirPods 3 ein Update erschienen. Bemerkt ihr Änderungen in der neuen Version?

Seit diesem Abend verteilt Apple ein neues Update für die AirPods. Diesmal wird eine Aktualisierung für die AirPods 3 ausgerollt. Diese hat die Versionsnummer 4C170, das Update ersetzt die Versionsnummer 4C165. Die neue Version repräsentiert das dritte Update, das die AirPods 3 erhalten, seit sie im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht worden waren. Apple veröffentlicht grundsätzlich keine Informationen darüber, welcher At die Änderungen oder Verbesserungen sind, die Bestandteil eines Updates sind. Sie dienen in der Hauptsache dazu, die allgemeine Nutzererfahrung der AirPods zu verbessern.

Apples AirPods aktualisieren sich automatisch

Was es auch nicht gibt, ist eine sichere Möglichkeit, Updates manuell zu laden. Die Updates werden innerhalb weniger Tage nach der Veröffentlichung automatisch geladen und auf die AirPods installiert. Um den Update-Vorgang zu beschleunigen, kann es von Vorteil sein, die AirPods mit dem iPhone verbunden zu halten und im Lade-Case zu verstauen.

Den Stand der Software können Nutzer in den Einstellungen im Bereich Bluetooth einsehen, indem sie die Infos über die verbundenen AirPods aufrufen.

Bemerkt ihr Neuerungen oder Änderungen hinsichtlich der neuen Software?

