iPhone 14: Hoffnung auf ProMotion in allen Modellen wird gedämpft

Das iPhone 14 kommt womöglich doch nicht mit ProMotion: Weiterhin bleiben die bis zu 120 Hz Bildwiederholrate den teureren Pro-Modellen vorbehalten, vermuten Beobachter. ProMotion am iPhone ist erst mit dem aktuellen iPhone 13 Pro und dessen großem Bruder in Apples Lineup eingezogen.

Das iPhone 13 liefert erstmals eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Lange genug hat es bis dahin gedauert, doch im aktuellen Lineup erhalten auch nur die Pro-Modelle diese Eigenschaft, die noch einmal deutlich mehr kosten. Die günstigeren Modelle des iPhone 13 sind nach wie vor mit einem 60 Hz-Display ausgestattet. Kurz flackerte Hoffnung auf, dass Apple diese Ungleichbehanldung im kommenden Lineup ändern könnte, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Ein Analyst hatte die Einschätzung geäußert, alle vier Modelle des iPhone 14 könnten ProMotion und 120 Hz erhalten, doch das wird nicht geschehen, glaubt nun der Beobachter Ross Young. Er verfolgt die Displaybranche für DSCC und geht davon aus, dass auch 2022 alles beim Status Quo bleiben wird.

Er schätzt in einer Aussage, die er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet hatte, dass Apple auch das iPhone 14 ohne ProMotion ausliefern werde. Nur die Pro-Modelle erhalten die 120 Hz, wie auch im aktuellen Lineup. Wirklich überraschend kommt diese Einschätzung nicht.

No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023…