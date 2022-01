iPhone 14: Face ID erstmals unter Display?

Das iPhone 14 Pro soll erstmals mit Face ID unter dem Display kommen. Darüber wird allerdings schon seit Jahren spekuliert, ohne dass sich dieses Gerücht bis jetzt bewahrheitet hätte. 2022 aber könnte es anders sein.

Apple wird sein iPhone 14 womöglich erstmals ohne Notch auf den markt bringen – zumindest teilweise. Das iPhone 14 Pro soll mit einem Loch auf der Front kommen, in dem sich die Hauptkamera findet, wie das aussehen könnte, zeigte ein Leak, der zuletzt auf Twitter aufgetaucht war, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Nun meldet sich ein weiterer Leaker zum Thema iPhone 14 Pro zu Wort. Er stützt die jüngsten Behauptungen um ein iPhone 14 Pro / Max mit Loch und geht noch etwas weiter.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022