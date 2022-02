Auf Apples Brille soll „realityOS“ laufen, was sagt ihr dazu?

Apple wird wohl in diesem Jahr seine erste eigene VR-Brille auf den Markt bringen. Auf der Brille wird wohl eine weitere Abart der macOS-basierten Betriebssysteme laufen, die Apple bereits für iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV und Co. einsetzt. Nun scheint sich erstmals ein konkreter Name für dieses neue System abzuzeichnen.

Apples erste VR-Brille wird wohl im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen, vorausgesetzt natürlich, Apple kann die Probleme bewältigen, die aktuell einer Markteinführung noch in diesem Jahr entgegenzustehen scheinen, Apfellike.com berichtete. Doch wie wird das Betriebssystem heißen, dass auf Apples Brille läuft?

Inzwischen scheint sich ein Name abzuzeichnen, der allerdings birgt einiges Diskussionspotenzial.

Heißt das System für Apples Brille „realityOS“?

Der Name der Systemlinie, die für die Apple-Brille vorgesehen ist, scheint „realityOS“ zu lauten. Dieser Name fand sich zumindest verschiedentlich in Uploads von Apple im App Store, sowie in den diversen Opensource-Projekten des Unternehmens, wie von aufmerksamen Beobachtern auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichtet wurde.

Looks like #Apple just accidentally confirmed #RealityOS. 🥽 Whoops!https://t.co/IEowqdVcf2 pic.twitter.com/LsNRRalGld

Was haltet ihr von der Bezeichnung „realityOS“ für das Brillenbetriebssystem?

