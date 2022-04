Video: Passt das neue iPhone in alte Hüllen?

Passen die neuen iPhones in alte Hüllen? Die Frage stellt sich Jahr für Jahr und sie wird jetzt von einem Video beantwortet, das das mutmaßliche iPhone 14 mit den aktuellen Hüllen in Beziehung setzt. Das Ergebnis: So wirklich einfach ist das nicht.

Apple ändert das grundsätzliche Design des iPhones zwar so oft nicht, dennoch passen die neuen Modelle zumeist nicht in alte Hüllen – ein iPhone 13 Pro Max etwa lässt sich mehr schlecht als recht in eine Hülle für ein iPhone 12 Pro Max stecken. Und wie sieht das beim kommenden Modell aus?

Das Video macht den Hüllentest

Ein japanisches Video geht nun dieser Frage nach, zur Anwendung kommen hierbei Dummys, die entsprechenden den vermuteten Spezifikationen der kommenden iPhone 14-Modelle nach gestaltet sind.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das Video zeigt: Ganz so einfach wird es nicht werden. Die Maße bleiben zwar grundsätzlich gleich, zumindest wenn man vom iPhone 13 Mini absieht, das keinen Nachfolger erhält, auch im kommenden Lineup kommen 6,1 Zoll- und 6,7 Zoll-iPhones zum Einsatz, dennoch gibt es Probleme.

Denn die Kamera des neuen iPhone 14 Pro und dessen großem Bruder wird nochmals größer, auch werden die Modelle wohl etwas dicker ausfallen. Die alten Hüllen passen daher wohl nicht um die neuen Geräte?

In einer weiteren Meldung gehen wir auf weitere Neuerungen der kommenden Modelle ein. Diese werden im Herbst vorgestellt.

Ähnliche Beiträge