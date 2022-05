„Hey Sonos“: Neuer Sprachassistent mit Datenschutz-Qualitäten kommt für Sonos-Lautsprecher

Siri, Alexa, Google Assistant, inzwischen nehmen einige Sprachassistenten Befehle von Nutzern entgegen. Demnächst kommt noch einer hinzu. Der wird ähnlich exklusiv wie Siri sein und nur auf der Hardware des Herstellers laufen.

Wie Siri nur auf dem HomePod und anderen Apple-Geräten zur Verfügung steht, wird auch der neue Sprachassistent von Sonos nur auf den Sonos-Smart Speakern laufen. Sonos Voice, so der Name des neuen Assistenten, wird demnächst offiziell an den Start gehen, das berichtete zuletzt das Magazin The Verge.

Sonos wollte diesen Bericht zunächst nicht kommentieren, doch schon länger ist bekannt, dass Sonos an einem eigenen Sprachassistenten arbeitet, entsprechende Stellenausschreibungen deuteten zu verschiedenen Gelegenheiten darauf hin.

Apple Music gleich von Anfang an dabei

Sonos Voice wird zunächst nur in den USA verfügbar sein. Startschuss ist der 01. Juni. Doch auch in weiteren Märkten soll der Dienst in weiterer Folge an den Start gehen, wie The Verge mitteilt.

Zum Launch sind verschiedene Musikdienste mit Sonos Voice kompatibel. Apple Music ist mit dabei, ebenso Pandora, Deezer und Amazon Music.

So wird Sonos Voice gerufen

YouTube Music dagegen zählt nicht zu den unterstützten Diensten. Auch der Marktführer Spotify ist nicht dabei, was ein wenig verwundert, doch Spotify hat mit Spotify Voice eine eigene Sprachsteuerung im Aufbau.

Der Sonos-Sprachassistent wird mit dem Aktivierungswort „Hey Sonos“ gerufen. Highlight: Alle Befehle werden nur lokal auf dem Gerät verarbeitet. Eine Weitergabe in die Cloud erfolgt nicht, damit verfolgt Sonos beim Datenschutz einen ähnlichen Ansatz wie Siri von Apple.

