WhatsApp: Gruppen verlassen soll bald lautlos sein

WhatsApp arbeitet an der Einführung einer neuen Funktion. Diese soll es Nutzern ermöglichen, aus einer Gruppe zu verschwinden, ohne dass das anderen Teilnehmern angezeigt wird. Dieses Feature soll den Gesprächsfluss weniger unterbrechen.

WhatsApp ist beständig bestrebt, seinen Nutzern neue Funktion zur Verfügung zu stellen. Aktuell Arbeiter der Messenger offenbar an einer Änderung, die die Gruppenunterhaltungen betrifft, wie sich anhand von Funden zeigt, die in einigen Betas des Messengers gemacht wurden.



So soll es in Zukunft möglich sein, eine Gruppe zu verlassen, ohne dass alle Nutzer darüber informiert werden. Stand jetzt wird das Verlassen einer Gruppe allen Teilnehmern mit einer separaten Nachricht in der Unterhaltung angezeigt.

Der Schreibfluss soll weniger unterbrochen werden

Eine Gruppe kann bei WhatsApp allerdings bis zu 256 Teilnehmer haben und häufig herrscht in Gruppen ein beständiges Kommen und Gehen, vor diesem Hintergrund kann es sinnvoll sein, diese Information aus der Unterhaltung auszublenden.

Lediglich der Administrator würde in Zukunft noch darüber informiert, wenn ein Teilnehmer die Gruppe verlässt. Wann die neue Funktion eingeführt wird, ist noch nicht klar.

In einer weiteren Meldung hatten wir über eine weitere neue Funktion in Gruppen berichtet: So sollen Nutzer bald auch Umfragen planen und durchführen können. Auch hier ist unklar, wann das Feature für alle Nutzer kommt.

Die letzte große Neuerung, die alle Nutzer von WhatsApp erhalten haben, waren die Reaktionen auf Nachrichten. An ihnen hatte der Messenger aber auch über ein Jahr gebastelt.

