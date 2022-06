Was ist eigentlich neu in tvOS 16:

Apple hatte auf der Keynote zur WWDC 2022 iOS 16, macOS Ventura und watchOS 9 vorgestellt, über tvOS wurde derweil kein Wort verloren. Gibt es etwa gar kein Update für das Apple TV? Doch, aber Apple hat es gut versteckt.

Falls sich Nutzer beim Zuschauen der Keynote am Montag gewundert haben, ob es gar kein Update für tvOS gibt: Doch, tvOS 16 wird auch von Apple auf die Veröffentlichung im Herbst vorbereitet. Das Update wurde vom Unternehmen nur überhaupt nicht erwähnt.

Das war vielleicht auch gar nicht so schlecht, denn die Neuerungen in tvOS 16 fallen eher übersichtlich aus: Auch in tvOS 16 ist dies und das neu. Wir geben einen Überblick.

Diese Neuerungen erwarten uns im Update auf tvOS 16

Nachfolgend haben wir einige Änderungen und Neuerungen in tvOS 16 zusammengefasst:

vOS 16 unterstützt Nintendo Switch-Controller

Die Unterstützung für HDR10 am Apple TV kommt.

Mit Video Forward kommen Empfehlungen nebst Vorschau für Serien und Filme auf Apple TV+.

Die Apple TV-Remoteoption im Kontrollzentrum von iOS 16 öffnet eine neue Fernbedienungs-App.

Matter wird von tvOS 16 unterstützt.

tvOS 16 ist aktuell ebenso wie die übrigen Updates in der Beta. Im Herbst folgt das Update in der finalen Version für alle Nutzer. Was in iOS 16 neu ist, lest ihr hier. Die Betas sollte man nicht auf produktiv genutzten Geräten installieren.

