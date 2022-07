Corona ist noch ein Thema: iPhone-Fabrik in China von Maßnahmen betroffen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Lieferketten von Apple und Co. sind noch nicht überstanden. Neue Einschränkungen treffen dieser Tage einen Standort von Foxconn in China. Dort müssen die Arbeiter nun für eine Woche in Isolation am Arbeitsplatz. Beobachter fürchten neue Lockdowns der Produktion.

Apple hat die Einschränkungen der Corona-Pandemie auf seine Lieferkette noch nicht gänzlich hinter sich lassen können. Nachdem sich in China eine leichte Entspannung der extrem strengen Corona-Politik angedeutet hatte, drohen nun neuerliche Einschränkungen. Eine Fabrik, in der iPhones produziert werden, wurde zum Ziel neuer Corona-Auflagen, wie die Agentur Bloomberg zuletzt berichtet hatte. Danach haben die Behörden im chinesischen Shenzhen den Standort von Foxconn angewiesen, einstweilen in den isolierten Betrieb zu gehen.

Foxconn ist nicht nur der weltweit größte Auftragsfertiger für Elektronik, es ist auch nach wie vor der größte iPhone-Fertiger von Apple.

Schlafen am Arbeitsplatz

Der isolierte Betrieb bedeutet, dass die Mitarbeiter das Fabrikgelände nicht verlassen dürfen. Schlafen müssen sie in Schlafsälen auf dem Gelände, die oft in keinem guten Zustand sind. Sie dürfen keinerlei Kontakt zu Personen außerhalb der Fabrik haben.

Die Maßnahmen wurden vorerst für eine Woche verhängt. Sorgen vor neuen, vollständigen Lockdowns werden wieder laut, die Foxconn zu beschwichtigen sucht. Das Unternehmen bereitet aktuell die Massenproduktion des iPhone 14 vor. Fabrikschließungen aufgrund von Corona-Auflagen hatten unter anderem den Fertiger Quanta Computer massiv getroffen. Die Folge waren immens lange Lieferzeiten für MacBooks aller Art. Ob es beim iPhone 14 zu ähnlichen Beeinträchtigungen kommen wird, bleibt abzuwarten.

Ähnliche Beiträge