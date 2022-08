Diabetiker: Die Apple Watch rettete mein Leben

Die Apple Watch hat schon so manchem Träger das Leben gerettet: So ging es vor kurzem auch Justin Eastzer, Videoproduzent und Diabetiker. Als er kurz davor war, in ein diabetisches Koma zu fallen, sandte ihm seine Uhr buchstäblich in letzter Sekunde den lebensrettenden Alarm.

Bei Geschichten wie der von Justin Eastzer wissen wir nie so ganz, ob sie sich wirklich so zugetragen haben: Uns wurden auch schon Schilderungen präsentiert, die nahelegen, dass es sich nicht ganz so abgespielt haben, wie Eastzer es beschreibt. Er ist leitender Videoproduzent beim amerikanischen Newsportal CNET und leidet an Typ 1-Diabetes.

Um seinen Blutzucker im Blick zu behalten, nutzt er einen kontinuierlichen Blutzuckermesser. Dieser ist mit seinem Smartphone und das wiederum mit der Apple Watch verbunden.

Der lebensrettende Alarm

Justin Eastzer beschreibt in seinen Ausführungen, wie er durch einen Alarm seiner Apple Watch geweckt wurde, die über einen gefährlich niedrigen Blutzuckerspiegel informierte. Der Bewusstlosigkeit nahe, eilte er anschließend zum Kühlschrank und trank einige Schlucke Orangensaft. Anschließend trat er kurz ab. Als er wieder da war, nachdem der Zucker zu wirken begann, realisierte er, dass ihm wohl seine Apple Watch ein diabetisches Koma erspart hatte.

Die Apple Watch wurde schon häufiger als Lebensretter gefeiert, zumeist in Zusammenhang mit Herzproblemen, manchmal auch in anderen Notsituationen – unvergessen etwa der Surfer, der vor der US-Küste von Haien angegriffen wurde und über seine Uhr Hilfe rief.

