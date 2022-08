Zuhause arbeiten wir besser: Apple-Mitarbeiter protestieren gegen Büropflicht

Apple möchte die Mitarbeiter wieder öfter im Büro sehen. Die sehen das aber gar nicht gern und haben eine Petition gegen diese Pläne ins Leben gerufen: Apple wird darin aufgefordert, mehr auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter nach flexiblen Arbeitszeiten einzugehen. Was sagt ihr dazu?

Apple möchte so langsam wieder mehr zur Arbeit in Präsenz zurückkehren. Ab September sollen die Beschäftigten wieder häufiger in die Büros kommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Am Dienstag, Donnerstag und einem weiteren Tag, der lokal von der Standortleitung bestimmt wird, soll wieder in Präsenz gearbeitet werden. Doch das ist den Mitarbeitern noch immer nicht flexibel genug, wie die Financial Times nun berichtet. Sie fordern von Apple mehr Home-Office.

Beschäftigte: Zuhause arbeiten wir besser

Apple wird in einer Petition dazu aufgefordert, mehr auf die Bedürfnisse der Beschäftigten einzugehen. Im Klartext wird gefordert, weiterhin wo immer möglich Home-Office zuzulassen. Mitarbeiter arbeiteten besser und produktiver, wenn sie den Arbeitsort frei wählen können.

Schon zu früheren Gelegenheiten hatten Mitarbeiter die Rückkehr in die Büros torpediert. Dies hatte teils sogar zu Kündigungen geführt. Ob der Widerstand aus der Belegschaft erneut dazu führen wird, dass Apple seine Pläne ändert, ist allerdings fraglich.

Andere Hemmnisse für mehr Präsenz bei Apple und anderen Unternehmen ergaben sich aus dem immer wieder aufflackernden Infektionsgeschehen in der Pandemie. Auch dieses Schreckgespenst sollte allerdings langsam verschwinden.

