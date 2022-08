Weniger Home-Office: Apple will Beschäftigte im Büro sehen

Apple möchte seine Mitarbeiter wieder häufiger in den Büros sehen: Ab September müssen alle Beschäftigten wieder wenigstens drei Tage in der Woche an ihren jeweiligen Standorten arbeiten. Dabei kann es allerdings lokale Abweichungen bei der Umsetzung geben.

Apple möchte sein Personal wieder vermehrt in die Standorte des Unternehmens holen. Das hatte man sich eigentlich schon für deutlich früher vorgenommen: Ab Mai sollten die Beschäftigten eigentlich wenigstens drei Tage in der Woche in die Büros zurückkehren, doch dieser Plan stieß auf derart heftige Ablehnung seitens der Beschäftigten, dass Apple sich davon überzeugen ließ, die Pläne zurückzustellen. Damit soll nun aber Schluss sein.

Im September geht es zurück ins Büro

Ab September soll nun ein neuer Anlauf für mehr Präsenz bei Apple starten, berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg. Apple wolle ab dem 05. September alle Beschäftigen an drei Tagen in der Woche wieder physisch am Standort sehen, heißt es in einem internen Memo an die Mitarbeiter.

Am Dienstag und Donnerstag ist danach Präsenzarbeit angesagt, ebenso an einem weiteren Tag, den der jeweilige Teamleiter festlegt. In einzelnen Fällen können auch abweichende Regelungen getroffen werden.

Ob sich wiederum Beschäftigte den Plänen für weniger Home-Office im iPhone-Imperium in den Weg stellen werden, bleibt abzuwarten. Neben Protesten der Mitarbeiter wären auch neue Entwicklungen der Infektionsdynamik bei den Ansteckungen mit Corona mögliche Bremsfaktoren bei der Rückkehr zu mehr Präsenz im Apple Park und den anderen Liegenschaften des Unternehmens.

