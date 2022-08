iPhone 14: Bilder zeigen bunte Cases

Das iPhone 14 kommt in wenigen Wochen und nun schießen die Spekulationen mehr und mehr ins Kraut: Dabei wird auch häufig über die möglichen Farben spekuliert. Zuletzt tauchten Bilder möglicher Cases für die kommenden Modelle auf.

Apple wird in wenigen Wochen das neue iPhone 14 auf den Markt bringen. In den letzten Wochen vor einem Produktstart nehmen die Spekulationen um die Spezifikationen und das Design erfahrungsgemäß noch einmal kräftig Fahrt auf – so auch in diesem Jahr.

Zuletzt tauchten Fotos auf, die einige Cases für die neuen iPhone-Modelle zeigen sollen.

Die Bilder dieser Silikon-Cases wurden von einem Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verteilt, der in den vergangenen Jahren mit einer bemerkenswert hohen Trefferquote bei seinen Prognosen aufgefallen ist. Die Cases könnten danach in diversen bunten Farben erscheinen.

Was haltet ihr von diesen möglichen Cases?

Keine zuverlässige Quelle

Allerdings ist hierbei stets zu berücksichtigen, dass Bilder eines Case nicht als zuverlässige Indikatoren für das Design eines neuen Modells herangezogen werden kann. Die Diversen Case-Hersteller beginnen schon Monate vor dem Launch eines neuen Modells mit der Herstellung erster Muster, die sich oft noch ändern. Zugleich lässt ein Case-Muster nur bedingt Rückschlüsse auf die Eigenschaften und Spezifikationen eines neuen Modells zu.

Wie ihr zuvor bei uns lesen konntet, könnte das iPhone 14 am 07. September vorgestellt werden, damit käme es schon vergleichsweise früh im Jahr.

