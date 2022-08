September-Keynote: Apple dreht den nächsten Film

Apple hat offenbar mit der Aufzeichnung der Keynote für die diesjährige iPhone-Vorstellung begonnen. Diese Präsentationen laufen seit zwei Jahren eher wie ein Kinofilm ab, das wird auch dieses Jahr nicht anders sein. Durch diese Änderung geht viel Authentizität verloren.

Apple war, wie die Mehrheit aller Unternehmen weltweit, mit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 gezwungen, viele Prozesse Grundlegen umzugestalten. Als Folge wurden die virtuellen Keynotes eingeführt, die eher an eine Filmvorführung als an eine Produktpräsentation erinnern. Seitdem ist Apple bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr zu physischen Großveranstaltungen zurückgekehrt – 2022 wird sich das nicht ändern: Apple hat damit begonnen, die Herbst-Keynote zu drehen, so Mark Gurman.

Möglicherweise zwei Keynotes im Herbst

Apple spart durch die virtuellen Keynotes nicht nur viel Geld, man erspart sich auch jede kritische Nachfrage anwesender Journalisten oder Entwickler. Zudem werden die Neuvorstellungen im denkbar besten Licht präsentiert und Schwächen und Mängel bleiben unsichtbar. Die Authentizität von Apples Produktvorstellungen hat in den letzten Jahren schweren und wohl irreversiblen Schaden genommen.

Denkbar ist, dass Apple zwei Keynotes in diesem Herbst abhalten wird. Im Rahmen der ersten Keynote Anfang September dürften neue iPhones vorgestellt werden, später dann werden dann eventuell noch neue iPads und Macs präsentiert. Das Einsteiger-iPad könnte ein weiteres Update erhalten: Wie das iPad 10 aussehen könnte, lest ihr hier. Die zweite Keynote diesen Herbst könnte in den Oktober fallen.

Ähnliche Beiträge