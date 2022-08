Video: iPhone 14 in Lila soll kommen

Noch zwei Wochen, dann stellt Apple das neue iPhone 14 vor. Wenig überraschend vermehren sich die Gerüchte auf den letzten Metern rapide, darunter eines, das ein Lila-iPhone 14 zeigen soll.

Kommt das neue iPhone 14 in Lila? Entsprechende Gerüchte hatte es zwar schon gegeben, nun aber ist noch ein weiteres Leak aufgetaucht, das ein iPhone 14 in Lila zeigen soll.

Verbreitet wurde es von einem Leaker, der in der Vergangenheit bereits über profundes Quellenwissen verfügte. Er hat ein Video aufgetan, das derzeit in chinesischen sozialen Medien geteilt wird. Dieses Video zeigt ein Dummy-iPhone 14 in einer neuen Farbe. Auch zuvor war schon ein Video über ein angeblich Lila iPhone 14 aufgetaucht, wir hatten es hier aufgegriffen.

Bunte Farben für das iPhone 14

Apple ist seit einiger Zeit wieder etwas offensiver bei der Farbwahl für seine iPhones, sodass noch einige weitere eher bunte Modelle erscheinen dürften. Hier hatten wir über weitere Farb-Spekulationen berichtet.

Beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max stand zuletzt allerdings im Raum, dass die Variante in Sierra Blue wegfallen könnte, was einige Käufer sicher betrüben würde.

In zwei Wochen werden die neuen iPhone 14-Modelle vorgestellt: Am 07. September steigt die Keynote, erstmals seit Ausbruch von Corona wieder in Präsenz im Steve Jobs-Theater im Apple Park.

Welche Farbe wünscht ihr euch für das neue iPhone 14?

