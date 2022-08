Wird ausverkauft: Apple Watch S7 schwer zu kriegen

Apple räumt anscheinend die Lager: Die Apple Watch Series 7 ist aktuell in einigen Konfigurationen schon nicht mehr zu kaufen. In wenigen Monaten stellt Apple die Apple Watch Series 8 vor und möglicherweise auch erstmals eine Apple Watch Pro.

Lange dauert es nicht mehr, bis im Herbst neue Modelle von iPhone, Mac und Apple Watch vorgestellt werden. In Vorbereitung auf den Launch neuer Produkte räumt Apple aktuell offenbar bereits die Lager und verkauft die aktuellen Versionen langsam ab.

Dies betrifft etwa die Apple Watch Series 7. Diese ist in bestimmten Konfigurationen aktuell nicht beziehungsweise nur noch eingeschränkt lieferbar. So können Kunden die Apple Watch Series 7 Edition mit Titanhülle im Moment in den USA vielerorts nicht mehr bestellen.

Auch in Deutschland ist die Verfügbarkeit bereits deutlich eingeschränkt. Zwar lassen sich die beiden Versionen mit 41 respektive 45 mm Diagonale noch bestellen, jedoch nur mit Sportarmband. Die Verfügbarkeit mit Solo Loup ist bereits häufig nicht mehr gegeben.

Kommt bald eine Apple Watch Pro?

Im Herbst wird Apple neben der Apple Watch Series 8 möglicherweise auch eine neue Apple Watch Pro vorstellen. Diese soll sich dem Vernehmen nach an Sport- und Outdoor-Enthusiasten richten, in einer Titanhülle kommen und mit einer besonders langen Akkulaufzeit punkten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Dafür wird Apple hier wohl auch abermals an der Preisschraube drehen, wie viele Kunden man damit verschreckt, bleibt angesichts der Tatsache, dass abseits der neuen Pro-Version mit größerem Display wesentliche Neuerungen ausbleiben noch abzuwarten.

