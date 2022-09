HomePods in permanenten Gruppen: iOS 16 bald mit neuen AirPlay-Optionen?

Apple arbeitet offenbar an einer neuen Option für die Nutzung von MultiRoom-Setups mit dem HomePod oder anderen AirPlay 2-Lautsprechern. Diese können wohl bald auch in permanenten Gruppen genutzt werden, diese Erweiterung des Funktionsumfangs wird derzeit in der Beta vorbereitet.

Apple unterstützt schon länger Gruppen aus Lautsprechern. Diese müssen AirPlay 2 unterstützen und können dann im AirPlay-Menü zusammengestellt werden. Der Nachteil: Diese Gruppen sind nicht permanent und müssen stets erneut zusammengestellt werden – das könnte sich in Zukunft ändern.

Neue MultiRoom-Optionen für Lautsprecher werden in iOS 16 vorbereitet

In Zukunft können Nutzer wohl auch permanente Gruppen einrichten, in denen sich HomePods und auch andere Lautsprecher zusammenfassen lassen, so lange diese AirPlay 2 unterstützen. Diese Gruppen sollen die Nutzer in der Home-App einrichten können, entsprechende Codezeilen hatte die Seite 9to5Mac in der Beta von iOS 16.1 gefunden.

Voraussetzung hierfür ist, dass die Lautsprecher alle die selbe Siri-Sprache nutzen, der Anwender kann diese Einstellung bei der Einrichtung auf Wunsch festlegen. Die Gruppe kann auch als Standardtonausgabe für ein Apple TV eingerichtet werden.

Apple hat diese Codezeilen allerdings bereits wieder aus der zweiten Beta von iOS 16.1 entfernt, sodass unklar ist, ob wir diese Funktion so bald in der finalen Version zu sehen bekommen werden. Bis dahin empfiehlt sich weiter ein Setup aus Echos oder Google-Lautsprechern.

