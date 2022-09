Wie heißt das große iPhone 14?

Kommt morgen ein iPhone 14 Plus? Diese Namensgebung wurde zuletzt für das große iPhone 14 ins Gespräch gebracht. Dieses Modell hat außer seiner Größe kaum etwas, mit dem es punkten kann, das ist aber vielleicht auch schon genug.

Morgen ist es endlich so weit: Das iPhone 14 wird vorgestellt – mutmaßlich vier neue Modelle werden wir zu sehen bekommen, darunter eines, das es so bis jetzt noch nicht gab. Das iPhone 14 soll in einer neuen, großen Version auf den Markt kommen. Diese misst auch 6,7 Zoll, wie das iPhone 14 Pro Max, doch ihr sollen alle Eigenschaften der Pro-Modelle fehlen. Bis jetzt wurde dieses Modell stets als iPhone 14 Max bezeichnet – warum auch nicht, liegt der Name doch irgendwie nahe. Das soll aber nicht die Bezeichnung für dieses Modell sein, heißt es zuletzt.

Apple werde dieses Modell iPhone 14 Plus nennen, so ein Leaker, der allerdings auf keine lange Geschichte zutreffender Leaks zurückblicken kann, anhand einer angeblichen Verpackung für eben dieses iPhone 14 Plus.

Who said Plus? pic.twitter.com/O7GJAsKT8b

Kehrt ein alter Name zurück?

Den Namenszusatz Plus gibt es schon lange, er geriet allerdings in den letzten Jahren aus dem Fokus: Das erste Plus-Modell war das iPhone 6 Plus mit damals riesigen 5,5 Zoll. Seitdem gab es mehrere Folgemodelle bis einschließlich des iPhone 8 Plus, im Anschluss wechselte Apple zum iPhone Xs Max.

Mit dem iPhone 14 Plus könnte allerdings der alte Zusatz wiederkehren, damit würde noch ein weiteres Ziel erreicht: Apple könnte dieses Modell von den höherwertigen Pro-Modellen abgrenzen, dort heißt das Top-Modell weiterhin Max mit Nachnamen.

Auch ein weiterer Leak eines angeblichen Datenblattes stützt die Plus-These. Wie Apple sich tatsächlich entschieden hat, werden wir morgen Abend wissen.

