Jetzt mit Alexa: Audible bringt Sprachsteuerung nach Deutschland

Nutzer von Audible können am iPhone nun auch in Deutschland Alexa nutzen, um etwa die Wiedergabe ihres Hörbuchs zu steuern. Die Sprachassistentin von Amazon war bereits vor einigen Wochen für Kunden in den USA in die iOS-App gebracht worden.

Alexa ist nun auch in Deutschland in der Audible-App verfügbar. Vor einigen Wochen hatte Audible diese Ergänzung in seiner iOS-App eingeführt, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Diese Anbindung an die Sprachassistentin von Amazon war allerdings zunächst nur in den USA verfügbar. Audible gehört ebenfalls seit vielen Jahren zu 100% zu Amazon.

Mit Alexa die Wiedergabe der eigenen Hörbücher und vieles mehr steuern

Nutzer von Audible für iOS können nun Alexa etwa zur Steuerung der Wiedergabe nutzen, darüber hinaus lassen sich die üblichen Fragen und Infoabrufe über Alexa starten, so lange die App im Vordergrund geöffnet ist.

Die Alexa-Funktion muss allerdings zunächst in den Einstellungen unter „Profil“ aktiviert werden. Hierzu werden der Zugriff auf das Mikrofon und verschiedene Zustimmungen zur Datenverarbeitung in der Amazon-Cloud abgefragt. Das freihändige Nutzen von Alexa per Sprachaktivierung muss ebenfalls separat aktiviert werden, wenn es gewünscht wird. Der Alexa-Button wird darüber hinaus in den Player-Bildschirmen angezeigt.

Alexa kann auch schon lange Hörbücher über die Echo-Lautsprecher abspielen, auch die Nutzung am Fire TV-Stick ist schon lange möglich.