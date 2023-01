Apple Watch Ultra: Neue Displaytechnologie ab 2025?

Die Apple Watch Ultra soll in Zukunft mit einem neuartigen Display ausgestattet werden. Es soll heller und sparsamer sein und dürfte wohl von Apple weitgehend selbst entwickelt werden.

Apple wird die Apple Watch Ultra in Zukunft wohl mit einem neuen Display ausstatten. Geplant ist die Einführung eines Mikro-LED-Displays. Erste Gerüchte in dieser Richtung waren bereits vor einigen Tagen aufgekommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Nun werden die Prognosen zu Apples Plänen etwas konkreter, Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitplans bestehen aber fort.

So wird Apple derzeit von Analyst Ross Young nachgesagt, im Jahr 2025 ein erstes Gerät mit einem Mikro-LED-Display ausstatten zu wollen. Zuvor war noch von einem Launch bereits 2024 ausgegangen worden.

Die Panelproduktion ist noch herausfordernd

Das Mikro-LED-Display besitzt einige Vorteile im Vergleich zu konventionellen OLEDs. Es strahlt heller, benötigt dabei aber weniger Energie. Zudem kann es blickwinkelunabhängiger sein und leidet nicht so sehr unter Einbrenneffekten. Apple soll derzeit an eigenen Displaydesigns arbeiten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Es ist davon auszugehen, dass das erste Mikro-LED-Display für die Apple Watch Ultra aus eigener Entwicklung stammen wird.

Für die aktuellen Fertiger Samsung Display, LG Display und BOE sind Apples Pläne sicher kein Grund für Feierlaune, externe Fertigungskapazitäten wird Apple allerdings auch in Zukunft weiterhin benötigen, da das Unternehmen kaum dazu übergehen wird, selbst Fabriken zu errichten und zu betreiben.