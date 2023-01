Wann kommt der HomePod Mini 2?

Letzte Woche hat Apple den HomePod aktualisiert. Folgend kamen umgehend Fragen nach einem neuen HomePod mini auf. Wie wahrscheinlich aber ist ein HomePod mini 2 und welche neuen Features würdet ihr euch in einem neuen Modell wünschen?

Apple hat dem HomePod ein lange ersehntes Upgrade spendiert. Die neue Version, die Apple als HomePod der zweiten Generation bezeichnet, gleicht in weiten Teilen dem HomePod der ersten Generation, geringe Änderungen am Design und den Funktionen hat es gegeben. So ist nun etwa ein Sensor für Lufttemperatur- und Feuchtigkeit verbaut. Den besitzt allerdings auch bereits der HomePod mini, er war bislang nur nicht nutzbar. Das wird sich jedoch mit dem bevorstehenden Update ändern, das in dieser Woche verteilt wird, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Kommt auch bald ein neuer HomePod mini?

Nach Präsentation des neuen HomePods kamen auch Fragen nach einem neuen HomePod mini auf. Diesen Gerüchten erteilt der bekannte Redakteur Mark Gurman allerdings nun eine Absage. In der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters schreibt der Redakteur von Bloomberg, er sehe aktuell nicht, dass Apple einen neuen HomePod mini plane. Alle Funktionen des neuen großen HomePod seien bereits im HomePod mini enthalten, womit er fraglos auf den nun aktivierten Temperatursensor anspielt. Möglichkeiten der Gestaltung sieht Gurman etwa in Form neuer Farben oder bei Preisänderungen. Letzte hat es zwischenzeitlich schon gegeben, wenn auch nach oben, Apfellike.com berichtete.

Zuletzt verweist er auch auf die kommenden Smart Home-Produkte, an denen Apple arbeiten soll. Darunter befindet sich angeblich eine Art Smart Display. Auch soll nach wie vor an einem Hybrid-HomePod mit Kamera und Bildschirm gearbeitet werden. Schließlich sei auch ein neues Apple TV in der Entwicklung, das irgendwann im kommenden Jahr vorgestellt werden soll.