iPhone 15: Plus-Modell soll Dynamic Island und größere Kamera bekommen

Apples kommendes iPhone wird wohl einige Überraschungen bereithalten. Es scheint so etwa immer wahrscheinlicher zu werden, dass Apple auch bei den Standard-Modellen des iPhone 15 die Notch abschafft. Auch die Kamera wird weiter größer und größer.

Es hatte sich bereits angedeutet, Apple könnte die Dynamic Island auf das gesamte Lineup des kommenden iPhone 15 aus. Damit dürfte die ikonische, anfangs gehasste und später fast schon geliebte Notch im kommenden Herbst aus den neuen Modellen verschwunden sein.

Neue Renderings wurden nun abermals von der Seite 9to5Mac veröffentlicht, sie basieren auf Informationen, die in der Lieferkette existieren. Daraus gehen auch die Abmessungen der neuen Modelle hervor, die Hersteller von Cases wissen müssen, um brauchbare Hüllen zu fertigen.

Wird die Kamera im iPhone 15 noch einmal größer?

Danach sind die Abmessungen des iPhone 15 Plus:

• 160,87 mm in der Höhe

• 77,76 mm in der Breite

• 7,81 mm in der Dicke

Es zeigt sich: Das iPhone 15 Plus kommt mit einem größeren Kamerahügel, das scheint auf eine bessere Kameraaustattung hinzudeuten. Darüber hinaus fällt es etwas größer aus. Die Ränder des Displays werden ebenfalls schmaler ausfallen, als bei den Vorgängermodellen. Ebenfalls neu ist wohl der als gesetzt angesehene USB-C-Port. Darüber hinaus könnte Apple neue Farben bringen. Hier könnt ihr sehen, wie etwa ein neues Rot aussehen könnte, das Apple für das iPhone 15 Pro vorgesehen zu haben scheint.

Apple wird das iPhone 15 wohl im Herbst in vier Versionen auf den Markt bringen. Wie gefallen euch die möglichen Designänderungen?