Netflix wird günstiger: Preise sinken in 40 Ländern

Netflix senkt die Preise. Man mag es kaum glauben, aber in vielen Ländern wird das Abo tatsächlich günstiger. Hintergrund dürfte der massive Wettbewerbsdruck sein, unter dem das Unternehmen steht. Leider sparen Kunden in Deutschland derzeit noch nicht.

Die Preise von Netflix kannten in den letzten Jahren stets nur eine Richtung: Immer weiter nach oben kletterte der Preis fürs Abo, das größte Paket ist inzwischen im Bereich halbwegs brauchbar ausgestatteter Handyverträge angekommen. Da mag man es kaum glauben, was unlängst bekannt wurde: Netflix senkt tatsächlich die Preise, das berichtete das WSJ unter Berufung auf das Unternehmen.

Netflix senkt Preise in ärmeren Ländern

In über 40 Ländern sinken die Abo-Preise, bestätigte Netflix dem WSJ. Das mag freilich damit zusammenhängen, dass Netflix die begründete Sorge hat, bald dramatisch an Abonnenten zu verlieren, schon erst recht, wenn das konsequente Vorgehen gegen das Passwort-Sharing überall beginnt. Netflix sei sich der steigenden Auswahl der Verbraucher bewusst und wolle durch ein überzeugendes Angebot punkten. Mit anderen Worten: Niedrigere Preise sollen mehr Abonnenten anlocken.

Sinken tun die Preise allerdings vor allem in Ländern mit geringen Einkommen, so etwa in Lateinamerika und Asien.

In Europa kommen nur Nutzer in Kroatien, Bulgarien oder Slowenien in den Genuss gesunkener Preise. In einer weiteren Meldung lest ihr, wie Netflix in Zukunft verhindern möchte, dass Zuschauer ihren Account mit Freunden oder Bekannten teilen. Wann damit aktiv in Deutschland begonnen wird, ist noch immer nicht ganz klar.