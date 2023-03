Problem: iPhone 14 stürzt beim Telefonieren manchmal ab

Nutzer des iPhone 14 ärgern sich aktuell über einen Fehler, der wohl hauptsächlich beim Telefonieren auftritt. Dabei hängt sich die Telefon-App auf. Wie viele Nutzer betroffen sind, ist unbekannt, ebenfalls unklar ist, ob Apple den Fehler bereits registriert hat. Seid ihr ebenfalls betroffen?

Apples iPhone 14 hat offenbar ein Problem in der Telefonie, entsprechende Berichte gibt es unter anderem in Apples offiziellen Supportforen. Auch in dem sozialen Netzwerk Reddit finden sich Schilderungen dieses Bugs, ebenso wie in den Foren der Seite MacRumors.

Dabei beschreiben die betroffenen Nutzer, wie es gelegentlich zu Abstürzen in der Telefon-App kommt, während ein Anruf läuft.

Nicht nur Sprachanrufe über Mobilfunk sind betroffen

Die Abstürze sind jedoch wohl nicht auf die Telefon-App beschränkt, das Problem tritt den Nutzern zufolge auch dann auf, wenn ein Anruf etwa über WhatsApp geführt wird.

Ein Grund des Bugs könnte in CallKit stecken, jenes Framework, dessen sich Apps schon seit einigen Jahren bedienen können, um Anrufe an einheitlichem Ort, nämlich in Apples Telefon-App, in der Anrufliste erscheinen zu lassen und die standardmäßige iOS-Anrufsignalisierung zu nutzen.

Siri bietet einen Umweg

Wenn der Bug auftritt, können Nutzer zwar teils keine Eingaben mehr vornehmen, aber noch per Siri Befehle geben und auf diese Weise etwa den Anruf beenden.

Es ist nicht klar, ob das Problem auf iPhone 14-Modelle beschränkt ist, auch nicht bekannt ist, wie viele Nutzer von dem Bug betroffen sind. In der Redaktion können wir den Fehler nicht reproduzieren, es ist auch nicht bekannt, ob Apple das Problem bereits auf die Liste für einen Bugfix gesetzt hat.

Habt ihr auch manchmal Ärger beim Telefonieren?