Auf der Brille: Final Cut Pro soll ab Tag 1 auf der Vision Pro laufen

Apples Computerbrille Vision Pro soll auch für den Videoschnitt genutzt werden können und zwar mit Apples Videosoftware Final Cut Pro. Ein Filmemacher, der Vision Pro bereits frühzeitig ausprobieren konnte, spricht von einer Unterstützung des Geräts durch die Videoproduktionsanwendung direkt vom ersten Tag des Verkaufs an.

Apple hat kürzlich seine neue VR-Brille namens Vision Pro vorgestellt. Interessant ist ein Gerücht aus Kreisen früher Tester: So sei geplant, dass Vision Pro von Anfang an die Arbeit mit dem Schnittprogramm Final Cut Pro unterstützen wird. Das berichtet der Filmemacher Matti Haapoja, der einen frühen Zugang zu der Brille hatte, auf Twitter. Haapoja ist von Vision Pro so begeistert, dass er bereit wäre, mehr als den von Apple geforderten Preis von 3.500 Dollar zu zahlen. Er glaubt, dass die Brille eine hohe kreative Schaffenskraft mit der Arbeit mit Fotos und Videos Videos entfesseln wird und das Erzählen von Geschichten grundlegend ändern könnte.

And editing in Final Cut Pro in AR will be available for launch 👀 editing with eyes and gestures. We freaking finally get to edit minority report styles.

