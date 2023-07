Preis rauf: YouTube Premium für Neukunden bald teurer?

YouTube dreht offenbar an der Preisschraube. Neukunden sollen ab sofort höhere Preise zahlen, jedoch zunächst nur in den USA. Wann Kunden in Deutschland dran sind, bleibt abzuwarten, es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein.

YouTube Premium wird teurer, vorerst nur in den USA. Der Tarif, der Werbung auf YouTube entfernt und eine Musik-Flatrate beinhaltet, könnte jedoch bald auch in anderen Märkten höhere Preise haben. Bisher scheinen nur Neukunden betroffen zu sein. Die neuen Preise für YouTube Premium und YouTube Music werden bereits online für Neukunden aufgerufen. YouTube Premium kostet in den USA nun 13,99 Dollar, eine Erhöhung um zwei Dollar im Monat, YouTube Music wird um einen Dollar teurer und kostet monatlich nun 10.99 Dollar. Bestandskunden haben bisher noch keine Benachrichtigung über Preiserhöhungen erhalten. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass zumindest für Neukunden in Deutschland und anderen Märkten in naher Zukunft höhere Preise gelten werden.

Höhere Preise im Streaming flächendeckend eingetreten

In den letzten Jahren haben die meisten großen Streamingdienste ihre Preise erhöht. YouTube hat auch Maßnahmen gegen Werbeblocker ergriffen, wodurch Nutzer plötzlich keine Videos mehr sehen konnten. YouTube Premium bietet verschiedene Premium-Funktionen wie werbefreies Streaming und Bild-in-Bild-Modus, deren Verfügbarkeit jedoch undurchsichtig ist.