Gerücht: Apple Watch S9 in Pink und in kleinerer Box

Diesen Herbst wird die Apple Watch Series 9 erwartet. Sie soll seit Jahren erstmals einen neuen und schnelleren Chip in die Smartwatchs von Apple bringen, darüber hinaus wird auch noch mit einer neuen Farbe gerechnet.

Die Apple-Watch Ultra 2 wird nicht die einzige Neuigkeit in Sachen Apple-Watch in diesem Herbst sein. Laut einem zuverlässigen Leaker wird auch die Apple-Watch Series 9 in einer weiteren Farbvariante erhältlich sein. Der Leaker, der sich in der Vergangenheit häufig als treffsicher erwiesen hat, behauptet, dass die Apple-Watch Series 9 in Rosa auf den Markt kommen wird.

Bereits zuvor hatte der Leaker behauptet, dass Apple die Apple-Watch Ultra 2 in diesem Herbst in einer zusätzlichen, dunkleren Farbe anbieten wird. Diese Informationen hatten wir bereits in einem früheren Bericht erwähnt. Es scheint also, als wäre Apple bestrebt, die Farboptionen für ihre Smartwatches zu erweitern und den Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten.

Shrimp’s update

– Apple Watch Series 9

Well, i wish i can see anything that is new outside but it looks the same

Added a pink color along with the other 4 colors with the same case material.

There is a new box this time (better than nothing) more compact box.

New chip i guess. pic.twitter.com/rh95TNuady

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 1, 2023