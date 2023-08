Neue iPhone 15-Gerüchte | neue Apple Watch-Gerüchte | Apples extreme Vision Pro-Vorschriften – Apfelplausch 301

Wer als Entwickler Apples Brille aufsetzen möchte, muss vorher abschließen. Freunde darf er dann auch keine mehr sehen. Was es mit diesen doch eher unsozialen Vorschriften auf sich hat, dazu später mehr in dieser Sendung, in der wir unter anderem auch über neue iPhone-Gerüchte und die kommenden Modelle der Apple Watch sprechen. – willkommen zur Episode 301.

Diese Sendung, die etwas früher und etwas kompakter als sonst erscheint, beginnen wir natürlich wie fast immer mit ein wenig Post von euch. Und hier sprechen wir zunächst ein bisschen über Apples Preise und unsere Wahrnehmung derselben.

iPhone 15-Gerüchte

Sodann starten wir mit unseren Themen: Uns hat ein Hörer vorgehalten, wir würden zu wenig iPhone-Gerüchte bringen. Das können wir natürlich so nicht stehen lassen und haben gleich wieder jede Menge davon in dieser Sendung, wie etwa zu den superdünnen Rändern des iPhone 15 Pro und dem beginnenden Start der Displayproduktion.

Über ein mutmaßlich kommendes iPad mini sprechen wir dann auch noch.

Apple Watch-Gerüchte

Und wo wir bei den Gerüchten gerade so einen Lauf haben, machen wir doch gleich mit der Apple Watch weiter. Die wird dieses Jahr wohl erstmals seit Jahren mit einem neuen Chip kommen. Was es mit dieser auf den ersten Blick wenig spannenden Aussage auf sich hat, erörtern wir in der Sendung.

Eine Apple Watch SE wird es wohl in diesem Jahr nicht geben, da müssen sich Kunden noch etwas gedulden.

Apple hält die Brille unter Verschluss

Wer die Vision Pro aufsetzen möchte, kann das als Entwickler demnächst tun, sofern sein entsprechender Antrag durchgeht. Hierfür hat Apple allerdings hohe Hürden aufgestellt. – zu hohe? Wir sprechen über die strengen Anforderungen an Entwickler und wie realistisch diese sind.

Kinder können endlos daddeln

Und über einen blöden Bug in der Bildschirmzeit sprechen wir auch. Den hat Apple inzwischen zwar zugegeben, doch erst mit Verzögerung und eine konkrete Lösung gibt es auch noch nicht.

