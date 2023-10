Threema kann jetzt auch Gruppenanrufe

Der auf Sicherheit abstellende Messenger Threema hat eine größere Neuerung eingeführt. Ab sofort sind auch Gruppenanrufe über den Dienst möglich. Darüber hinaus wurden verschiedene Fehler mit der App am iPhone behoben.

Die Messenger-App Threema hat ein größeres Update erhalten. Der Messenger unterstützt im neuesten Update auf die Version 5.6 am iPhone auch Gruppenanrufe, wie den Notizen zur neuen Version zu entnehmen ist. Darin heißt es:

• Neu: Gruppenanrufe (Tippen Sie in einem Gruppenchat auf das Telefon-Symbol)

• Behebung eines Fehlers in Zusammenhang mit Threema Safe

• Behebung verschiedener Fehler in Zusammenhang mit Threema 2.0 für Desktop

• Behebung weiterer Fehler und Verbesserung der Performance

Threema setzt auf Sicherheit

Threema ist ein beliebter Instant-Messaging-Dienst, der für seine feste Ausrichtung auf Datenschutz und Sicherheit bekannt ist. Der in der Schweiz ansässige Dienst wurde 2012 gegründet und besticht durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aller Daten – inklusive Nachrichten, Anrufe, Dateien und Gruppenchats. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie WhatsApp oder Facebook Messenger erfordert Threema keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse zur Registrierung. Stattdessen generiert Threema zufällig eine eindeutige Threema-ID, die die Anonymität der Nutzer gewährleistet. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die Möglichkeit, die Dienste von Threema vollständig ohne die Preisgabe persönlicher Daten nutzen zu können, indem man die App anonym über einen Prepaid-Code erwirbt, im Gegensatz zu WhatsApp und Co. ist die App nicht kostenlos. Threema bietet auch eine optionale Backup-Funktion für Nachrichten und Kontakte an. Im Hinblick auf Datenschutz und Anonymität bietet Threema somit klare Vorteile gegenüber vielen Konkurrenten.