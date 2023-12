iPhone 15 Pro hat die beste Kamera 2023

Das brandneue iPhone 15 Pro hat in der Kategorie „Beste Kamera“ die begehrte Auszeichnung bei den Smartphone-Awards des renommierten Tech-YouTubers MKBHD gewonnen. Wie in den vergangenen Jahren wurden die neuesten Smartphones in verschiedenen Kategorien verglichen und ausgezeichnet.

In einem 26-minütigen Video auf seinem YouTube-Kanal präsentierte Marques Brownlee die besten Smartphones des Jahres. Das iPhone 15 Pro setzte sich dabei als Sieger in der Kategorie „Beste Kamera“ durch.

Das Kamera-System überzeugt insgesamt

MKBHD erklärte den Sieg mit dem herausragenden Allround-System des iPhone 15 Pro, das in jeder Situation erstklassige Ergebnisse erzielt. Obwohl es Smartphones gibt, die möglicherweise bessere Zoom-Fotos oder durch Nachbearbeitung schönere Bilder produzieren, hob er hervor, dass das iPhone 15 Pro die beste Kamera hat, wenn es darum geht, schnell hochwertige Bilder aufzunehmen. Zudem sei Apple nach wie vor unübertroffen im Bereich der Videografie. In diesem Bereich sei der Wettbewerb „nicht einmal ansatzweise knapp“, so Brownlee. Interessanterweise gewann explizit das 15 Pro und nicht das größere 15 Pro Max. Obwohl letzteres erstmals eine 5-fach-Zoom-Kamera integriert hat, konnte offensichtlich die 3-fach-Zoom-Kamera im kleineren Modell überzeugen.

Kleiner Spoiler: In einer weiteren Kategorie räumte ein aktuelles iPhone ab. Das iPhone 15 Plus wurde für die beste Batterielaufzeit ausgezeichnet. Das insgesamt beste Smartphone scheint jedoch das Pixel 8 Pro zu sein. Für all diejenigen, die sich für Smartphones außerhalb des Apple-Universums interessieren, lohnt sich ein Blick in das Video, da hier das ein oder andere spannende Gerät vorgestellt wird.