Geburtstags-Deal von NordVPN: 67% Rabatt + 3-Monats-VPN-Gutschein sichern

Unter anderem beim Reisen ist er nützlich: Ein VPN schützt eure Daten, eure Privatsphäre und eure Identität, indem es eine sichere Verbindung zwischen eurem Gerät und dem Internet herstellt. Es verschlüsselt euren gesamten Datenverkehr und leitet ihn über einen entfernten Server um, was verhindert, dass Dritte eure Online-Aktivitäten verfolgen können. Auf diese Weise könnt ihr sogar euren virtuellen Standort verlagern. Das hat seinen Vorteil, dass ihr euch auch im Ausland einfach mit einem deutschen VPN-Server verbinden könnt, um wie gewohnt auf eure Lieblingsinhalte zuzugreifen. Solltet ihr auf der Suche nach einem neuen VPN-Dienst sein oder noch keinen besitzen, solltet ihr einen genaueren Blick auf den derzeitigen Deal von NordVPN werfen.

Sicherheit beim Surfen steht an erster Stelle

Gerade wenn ihr öffentliches WLAN nutzt, z. B. im Café, am Flughafen oder in einem Hotel, solltet ihr stets ein VPN auf eurem Gerät aktiviert haben, da in diesen meist unsicheren Netzwerken eure Daten leicht von Dritten abgefangen werden können. Durch die VPN-Verschlüsselung seid ihr aber sicher.

Die App von NordVPN bietet neben den eigentlichen Sicherheitsvorteilen eines VPNs aber noch weitere Schutzfunktionen. Der integrierte Bedrohungsschutz sorgt proaktiv dafür, dass Online-Bedrohungen ausgeschaltet werden, bevor sie dem Gerät schaden können. Das Feature blockiert Tracker, schädliche Werbung, Links und scannt Dateien während des Downloads auf Schadsoftware.

Außerdem gibt es noch den Dark Web Monitor, der das Dark Web kontinuierlich scannt und überprüft, ob die Daten eines Nutzers dort geleakt wurden. In diesem Fall erhält man in der App eine Warnung.

Beim Komplettpaket von NordVPN gibt es zudem noch einen sicheren Passwortmanager und einen verschlüsselten Cloud-Speicher inklusive. So schützt ihr nicht nur eure Verbindung, sondern auch Kennwörter und Dateien. NordVPN hat allerdings noch mehr zu bieten:

Über 14 Millionen zufriedene Nutzer weltweit

Eine mehrfach unabhängig bestätigte No-Log-Policy

Verfügbarkeit für all eure Gerätetypen

Qualitätsprodukt vom Marktführer – Empfehlungen von Sicherheitsexperten und Nutzern

4,5 Sterne im App Store und eine “hervorragende” Bewertung auf Trustpilot

Was kann NordVPN sonst noch?

Durch die Verwendung von NordVPN könnt ihr stets privat und sicher online surfen. Sollte eure VPN-Verbindung einmal unerwartet abbrechen, sorgt die Kill-Switch-Funktion dafür, dass eure Daten sicher bleiben, indem sie die Internetverbindung unterbricht, bis sich das VPN wieder verbindet. Aufgrund des Double VPN wird der Datenverkehr zudem über zwei NordVPN-Server geleitet und garantiert euch so eine doppelte Verschlüsselung. NordLynx – die VPN-Tunnellösung, welche auf dem WireGuard Protokoll basiert, bietet euch eine sehr schnelle VPN-Verbindung. Durch NordVPN stehen euch jedoch zahlreiche weitere Vorteile zur Verfügung:

Über 6000 Server in 61 Ländern (mehr als 230 alleine in Deutschland)

Geschwindigkeitsvorteil: Ihr erhaltet das schnellste VPN auf dem Markt

Simple Bedienung durch übersichtliche App (auf bis zu 6 Geräten gleichzeitig)

Windows, Android, iOS, macOS, Linux, Android TV und Co. werden abgedeckt

Dank der Vielzahl der Server von NordVPN ist es ganz einfach, seinen virtuellen Standort in ein anderes Land zu verlagern. Das hat seine Vorteile, wenn ihr online einkaufen wollt. Denn in manchen Ländern sind zum Beispiel Reisen, Flüge und Mietwagen teurer als in anderen. Das liegt an der unterschiedlichen Kaufkraft der Länder. Verbindet ihr euch aus Deutschland mit dem Server in einem anderen Land, könnt ihr mit NordVPN Schnäppchen machen – für Games, Abos, Flüge, Hotels und mehr.

Wenn ihr euch die Dienste von NordVPN über unseren Partnerlink sichert, bekommt ihr bis zum 20.März auf 2-Jahres-Pakete einen Rabatt von bis zu 67 Prozent. Gleichzeitig bekommt ihr auch noch einen 3-Monats-VPN-Gutschein für eben jenes Paket, das ihr gebucht habt. Diesen Gutschein könnt ihr entweder selbst einlösen oder einem Freund oder Familienmitglied schenken. Dieser Gutschein ist bis zum 20. Juni 2024 einlösbar.

