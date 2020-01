An iPad und Mac laden: Satechi bringt USB-C-Ladeadapter für die Apple Watch

Die Apple Watch unterwegs aufladen? Eher umständlich. Hier springt nun der neue Ladeadapter von Satechi ein. Der wird via USB-C an MacBook oder iPad Pro angeschlossen und lädt die Apple Watch auch im Zug oder Flugzeug.

Heute wollen wir auf ein recht interessantes neues Zubehörprodukt für die Apple Watch aufmerksam machen. Mit dem USB-C Magnetic Charging Dock lässt sich die Apple Watch auch unterwegs aufladen. Der Adapter wird einfach per USB-C an einen Mac oder anderen Computer mit USB-C-Anschluss oder an ein iPad Pro angeschlossen.

Die Uhr wird anschließend mit den üblichen fünf Watt geladen.

Spezifikationen des USB-C Magnetic Charging Dock nach Herstellerangaben

Das USB-C Magnetic Charging Dock ist klein und handlich. Der Hersteller macht zu dessen Eigenschaften die folgenden Angaben:

Kompakter Ladeadapter für die Apple Watch mit USB-C-Anschluss zum direkten Anschließen an Laptop, Tablet und mehr

Kompatibel mit den Apple Watch Serien 1, 2, 3, 4 und 5

Gefertigt aus Aluminium

MFi-zertifiziert

Größe: 4,4 x 5 x 1,14 Zentimeter

Gewicht: 140 Gramm

Leistung: 5W

Der Preis ist mit 44,90 Euro nicht ganz billig, die Investition könnte sich für manche Nutzer aber rechnen.

