Kann Türen öffnen und Beleuchtung steuern: Samsung-Smartphones sollen iPhone-Ultrabreitband-Chip bekommen

Das iPhone 11 und iPhone 11 Pro besitzen einen neuen Chips, der zwar aktuell noch nicht genutzt wird, aber Potenzial für viele spannende Anwendungen bietet: Diesen Ultrabreitband-Chip möchten nun auch verschiedene Hersteller von Android-Smartphones in ihre Geräte einbauen, erste Modelle werden für dieses Jahr erwartet.

Apple hat in seine aktuellen iPhone-Generation einen neuen Chip verbaut: Dieser Ultrabreitband-Chip wird aktuell noch kaum genutzt, eine der wenigen Anwendungen erlaubt es etwa, bei einem Dateitransfer per AirDrop ein anderes iPhone 11 / Pro ganz oben in die Liste verfügbarer iPhones zu bringen, wenn man sein eigenes Gerät in dessen Richtung hält. Auch der erwartete Ortungsanhänger von Apple dürfte sich dieser Technik bedienen. Doch die Technologie kann sehr viel mehr: Mit Ultrabreitband-fähigen Smartphones könnten etwa Türen von Autos oder in Gebäuden ohne Schlüssel aufgeschlossen werden, sie könnte dazu dienen, smarte Lautsprecher oder Lampen zu steuern, tatsächlich könnte ein Smart Home dem Nutzer regelrecht folgen, während dieser sich durch ein Haus bewegt.

Nun haben auch andere Hersteller von Android-Smartphones die Ultrabreitband-Technik für sich entdeckt.

Samsung möchte noch 2020 erste Modelle mit Ultrabreitband-Technik bringen

Wie unlängst von Analysten bei Barclays erklärt wurde, hat etwa Samsung den Plan gefasst, noch 2020 erste Galaxy-Smartphones mit der Ultrabreitband-Technik auszustatten. Hierfür hat man Gespräche mit dem niederländischen Halbleiterspezialisten NXP Semiconductors aufgenommen, der einen Chip entwickelt hat, der NFC, Ultrabreitband-Funk und ein Sicherheitselement zum Speichern biometrischer Daten bietet.

Welche weiteren Hersteller Smartphones mit der Ultrabreitband-Technik planen, ist noch nicht bekannt.

