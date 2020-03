Das iPhone 12 kommt trotz Corona und neuer Probleme im Herbst auf den Markt

Das iPhone 12 kommt nach wie vor im Herbst. Trotz Corona und weltweiter Krise werde sich das Startdatum des neuen iPhones nicht verzögern, heißt es heute aus Branchenkreisen. Nur, wer wird sich im Herbst auf ein neues iPhone freuen?

Apple wird sein neues Flaggschiff-iPhone mit 5G wohl trotz der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden drastischen Maßnahmen im Herbst auf den Markt bringen – und das, obwohl Apple derzeit mit neuen Problemen bei der Fertigung zu kämpfen hat. Dafür wurden andere Schwierigkeiten aber auch bereits gelöst. Und das ist die gute Nachricht: In China produzieren die Fabriken inzwischen wieder weitestgehend normal. Damit hat Foxconn seine eigene Prognose, gegen Ende März seine Probleme In der Fertigung überwunden zu haben, offenbar einhalten können. In China sind inzwischen auch alle Apple Stores wieder geöffnet worden, während sie im Rest der Welt zu haben, Apfellike.com berichtete.

Jetzt klemmt es in anderen Ländern

Während die Situation in den Fabriken Chinas also langsam wieder zur Normalität zurückkehrt, treten neue Probleme an anderen Orten auf. Zulieferer in Ländern, die aktuell stärker von Corona betroffen sind, bekommen nun ähnliche Probleme wie sie zuvor in China aufgetreten waren. Betroffen sind etwa Zulieferer in Großbritannien, Malaysia, Südkorea und auch Deutschland. Dennoch glauben Quellen in der Lieferkette im Gespräch mit Bloomberg, dass der Start im Herbst zu machen ist. Apple habe es geschafft, rechtzeitig genug Prototyp-Exemplare zu fabrizieren, an denen sich nun die Massenproduktion orientieren werde. Diese soll nach aktuellen Schätzungen nun gegen Ende Mai anlaufen, damit würde sie im Plan bleiben.

