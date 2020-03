Geld und Medizin: Apple hilft im Kampf gegen Corona

Applechef Tim Cook hat weitere Hilfen im Kampf gegen Corona angekündigt. Neben Geld soll aber auch medizinische Ausrüstung gespendet werden, diese wird vor allem im am meisten von der Pandemie betroffenen Land Europas dringend gebraucht, in Italien.

Apple hatte vor einigen Wochen bereits erste Geldspenden im Kampf gegen die Corona-Pandemie gespendet, Apfellike.com berichtete. Diese Gelder gingen vor allem nach China, um dort für die Aufstockung von Behanldungskapazitäten eingesetzt zu werden. Nun hat Apples CEO Tim Cook weitere Unterstützung angekündigt.

It’s never been more important to support each other. We’re making a substantial donation including medical supplies to Protezione Civile in Italy, to help the heroic first responders, medical personnel & volunteers working tirelessly to protect & save lives. Vicini all’🇮🇹 ❤️ — Tim Cook (@tim_cook) March 19, 2020

Auf Twitter erklärte der Applechef, sein Unternehmen werde weitere substanzielle Spenden auf den Weg bringen. Diese werden zudem begleitet von medizinischer Ausrüstung. Apple werde Geräte an die italienische Zivilschutzbehörde liefern. In Italien sind bis jetzt so viele Menschen an Covid-19 erkrankt und gestorben wie in keinem anderen europäischen Land.

Apple stockt Spenden der Mitarbeiter auf

Weiterhin wird Apple Spenden der eigenen Mitarbeiter zum Kampf gegen die Pandemie im Verhältnis 2-zu-1 aufrunden, vergleichbare Schritte hatte das Unternehmen auch früher immer wieder gesetzt, doch noch nie war der Bedarf nach Unterstützung so groß, noch nie die Herausforderung Not so umfassend wie in diesen Tagen.

In einer weiteren Meldung haben wir berichtet, dass Apple es trotzdem schaffen möchte, das iPhone 12 pünktlich auf den Markt zu bringen.

