Noch ein iPad Pro? Dieses Jahr soll zweite Version mit Mini-LED-Display kommen

2020 soll noch ein iPad Pro rauskommen, obwohl es gerade erst ein Update gab. Dieses neue Modell könnte dann das erwartete Mini-LED-Display erhalten, munkelt man heute. Werden sich dann aber nicht alle Käufer des gerade erst aktualisierten Modells fürchterlich ärgern?

Apple hat erst vor zwei Tagen das iPad Pro aktualisiert. Es besitzt nun nicht nur einen besseren Prozessor, sondern auch eine 3D-Kamera, Apfellike.com berichtete. Doch dennoch soll noch in diesem Jahr ein weiteres iPad Pro erscheinen. Dieses würde dann ein Mini-LED-Display besitzen, berichtet heute die Zeitschrift Digitimes aus Taiwan. Über Mini-LED-Displays wird schon seit Jahren spekuliert, sie sollen früheren Gerüchten nach noch in diesem Jahr in zahlreiche Produkte von Apple kommen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Mini-LED-Displays besitzen die Vorzüge von OLEDs: Sie sind leuchtstark, kontrastreich, energiesparsam und es lassen sich mit ihnen dünnere und leichtere Bauformen realisieren. Sie sind indes wohl zunächst auch teurer in der Fertigung, wie sich das auf den Preis für den Endkunden auswirkt, wird sich noch zeigen müssen.

Apple soll iPad Pro 2020 2.0 bringen

Nun schreibt die Digitimes, Apple werde im vierten Quartal 2020 ein iPad Pro mit Mini-LED-Display bringen, Käufer des gerade erst aktualisierten Modells wird das nicht freuen. Apple arbeitet schon seit Jahren an Mini-LED-Displays und wird diese Technik in vielen Geräten seines Portfolios während der nächsten fünf Jahre zum Einsatz bringen, unterstreicht Digitimes in einem weiteren Bericht für Abonnenten. Neben dem iPad soll auch das MacBook und der iMac die neuen Panels erhalten.

