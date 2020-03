Skurril: Dieses Spiel in iOS 14 funktioniert nur an einer einzigen Kreuzung

In iOS 14 versteckt ist ein seltsames AR-Spiel, das Nutzer im Straßenverkehr spielen können, während sie darauf warten, dass die Ampel grün wird. Diese Entdeckung könnte als weiterer Hinweis auf Apples Pläne, eine AR-Brille zu bringen, gewertet werden. Erst kürzlich waren Spekulationen um eine solche wieder aufgeflammt.

Apple ist bekanntlich sehr an der AR interessiert. CEO Tim Cook hatte wiederholt seine Begeisterung für diese Technik zum Ausdruck gebracht, obgleich AR noch auf ihren großen Durchbruch wartet. Erst kürzlich aber waren neuerlich Gerüchte um eine AR-Brille von Apple aufgetaucht, Apfellike.com berichtete. Angeblich bereiteten sich erste Hersteller in Taiwan bereits auf die Produktion vor, dennoch werde ein Launch nicht vor 2022 erwartet. Nun aber entdeckten findige Entwickler neue Hinweise auf AR-Anwendungen in iOS 14.

iOS 14 enthält seltsames AR-Spiel

Bei MacRumors stieß man in den Tiefen des Codes einer frühen Version von iOS 14 auf ein interessantes kleines Spielchen. Eine Bowlingkugel muss über eine Straße geschossen werden. Dieses Spiel funktioniert allerdings nur an einer einzigen Kreuzung, die „Mathilda 3“ genannt wird. Diese liegt nicht weit entfernt von den Büros von Apple in Sunnyvale, Kalifornien, dort hat Apple dem Vernehmen nach eins seiner Entwicklungsteams für AR-Lösungen einquartiert.

Is that a customized HTC Vive Focus controller? Weird 🤨 I guess HTC are assisting Apple with AR tech? But why? https://t.co/IvuyQwNGwD pic.twitter.com/IdeU7ezumQ — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) March 26, 2020

Früher wurde bereits aus angeblichen Quellen bei Apple berichtet, Apple beschäftige ein großes Team mit der Entwicklung einer AR-Brille. Wann und in welcher Form ein solches Gadget auf den Markt kommen wird, ist allerdings nach wie vor völlig unklar.

