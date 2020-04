Kampf gegen Corona: Österreich erhält 50.000 Masken von Apple

Apple hat 50.000 Schutzmasken an die österreichische Regierung gespendet, sie sollen im Kampf gegen den Corona-Virus helfen. Die Masken sind vor allem durch den Einsatz durch medizinisches Personal bestimmt, das Unternehmen hat in den letzten Wochen schon verschiedentlich Geld und Ausrüstung für die Bekämpfung der Folgen der Pandemie bereitgestellt.

Apple hat sich ein weiteres Mal im Kampf gegen den Corona-Virus engagiert. Laut österreichischen Medienberichten spendete das Unternehmen 50.000 Schutzmasken an Österreich. Die Masken wurden an österreichische Regierung gespendet, die sie an die Kliniken und medizinischen Einrichtungen verteilen wird, die den dringendsten Bedarf haben. Bei den gespendeten Masken handelt es sich dem Bericht nach um FFP2-Masken, diese verfügen im Gegensatz zu einem einfachen Mund-Nasen-Schutz über einen Eigenschutz, während einfache Masken aus Stoff oder auch Selbstbaumasken vorwiegend dem Fremdschutz dienen.

Apple spendete wiederholt Geld und Material für Corona-Behandlung

Auch der chinesische Tech-Gigant Alibaba hat gegen Ende des letzten Monats in größerem Umfang medizinisches Material an Österreich gespendet, heißt es in dem Bericht. Für Apple ist es nicht die erste spende dieser Art: Das Unternehmen hatte bereits vor Wochen Millionen Masken an Kliniken in Europa und in den USA gespendet, Apfellike.com berichtete. Schon zu Beginn der Krise gingen zudem einige Millionen Dollar für die Behandlung von Covid-19-Erkrankten nach China. Zudem werden alle Spenden von Mitarbeitern von Apple derzeit noch im Verhältnis 2:1 aufgefüllt. Tim Cook bezeichnete den Kampf gegen Corona als eine Herausforderung für die ganze Menschheit.

