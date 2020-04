Apple veröffentlicht macOS 10.15.4 ergänzendes Update mit Bugfix für Facetime und weitere Probleme

Apple hat gestern Abend auch noch ein ergänzendes Update für macOS Catalina 10.15.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Es behebt nicht nur den Bug mit Facetime-Anrufen auf alten Geräten, sondern repariert auch noch ein paar weitere kleine Probleme am Mac.

Heute Nacht erschien auch noch ein kleine Aktualisierung für macOS, die von allen Nutzern von macOS Catalina 10.15.4 geladen und installiert werden kann. Das ergänzende Update für Version 10.15.4 beseitigt zum einen das Problem, das dazu geführt hatte, dass am Mac keine Facetime-Gespräche mehr mit Geräten geführt werden konnten, die noch iOS 9.3.6 oder macOS X El Capitan eingesetzt haben.

Zuvor hatte Apple diesen Fehler bereits mit einem Update am iPhone und iPad auf Version iOS 13.4.1 und iPadOS 13.4.1 und dann auch für die Apple Watch mit dem Update auf watchOS 6.2.1 von gestern Abend repariert.

Apple repariert noch weitere Bugs am Mac

Daneben hat Apple auch noch einige weitere Probleme am Mac aus der Welt geschafft. Diese betreffen unter anderem die Nutzung von Microsoft Office365 sowie Störungen, die am USB-Anschluss eines MacBooks auftreten können.

Apple schreibt dazu in seinen Notizen zum ergänzenden Update für macOS Catalina 10.15.4:

Es behebt ein Problem, bei dem Mac-Computer mit macOS Catalina 10.15.4 nicht an FaceTime-Anrufen mit Geräten mit iOS 9.3.6 und älter oder OS X El Capitan 10.11.6 und älter teilnehmen können.

Es löst ein Problem, bei dem eine wiederholte Passwortabfrage für einen Office 365-Account angezeigt werden kann.

Es behebt ein Problem, bei dem das MacBook Air (Retina, 13″, 2020) beim Systemassistenten oder beim Trennen und erneuten Verbinden externer 4K- oder 5K-Displays möglicherweise nicht mehr reagiert.

Löst ein Problem, bei dem ein USB-C-Anschluss deines Mac möglicherweise nicht mehr reagiert.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge

0 SHARES Facebook Twitter