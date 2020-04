Twitter-Chef Jack Dorsey spendet eine Milliarde Dollar im Kampf gegen Corona

Jack Dorsey spendet eine Milliarde Dollar im Kampf gegen Corona: Der Chef von Twitter möchte sein Geld aber auch nach Bewältigung der Krise für wichtige gesellschaftliche Belange einsetzen. Wie wirksam dieses Geld am Ende eingesetzt werden wird, muss allerdings abgewartet werden.

Für manche stellt sich doch hin und wieder die Frage: Wohin mit dem ganzen Geld? Der Chef von Twitter Jack Dorsey hat hierauf für sich nun eine Antwort gefunden. Er bringt rund eine Milliarde Dollar in einen neuen Fond ein, dessen erste Aufgabe der Kampf gegen Corona sein soll. Dieser Anteil entspricht einem Gegenwert von rund einer Milliarde Dollar.

Aktuell spenden viele Unternehmen Geld oder Sachmittel im Kampf gegen Corona, so etwa auch Apple, das Geld und Masken für medizinisches Personal in viele Länder geschickt hatte, Apfellike.com berichtete.

Doch der Kampf gegen die Folgen der Pandemie ist nicht das einzige Ziel, das Dorsey mit seinem Geld verfolgt: Wenn Corona besiegt ist, soll sein Fond sich im Anschluss die Bildung und die Gesundheit von Frauen und Mädchen vornehmen, heißt es in einem Tweet, den der Twitter-CEO zum Thema abgesetzt hat.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz

— jack (@jack) April 7, 2020