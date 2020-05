AR-Brille von Apple schon früher? Twitter-Leaker will auch Fotos liefern

Die Brille von Apple kommt möglicherweise doch noch etwas früher als zuletzt erwartet auf den Markt. Bereits im nächsten Jahr soll es so weit sein, behauptet aktuell ein >Leaker, der sich zuletzt mit einigen zutreffenden Prognosen einen gewissen Ruf in der Gerüchteküche erarbeitet hat.

Apple wird seine AR-Brille vielleicht schon etwas früher auf den Markt bringen, als dies ursprünglich erwartet worden war. Der Leaker Jon Prosser schreibt aktuell auf dem Kurznachrichtendienst Twitter so allerhand interessantes. Danach wird Apple die AR-Brille bereits im kommenden Jahr präsentieren.

I can’t believe I’m going against Kuo on this one… but I believe he’s wrong.

Apple Glasses are aimed for March-June 2021.

Also.

I’ve seen them.

They’re sleek as hell. 👀

Will be showing you soon 🤫 https://t.co/0GaOYDA5N8

— Jon Prosser (@jon_prosser) May 15, 2020