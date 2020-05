Ganz nach Wunsch: MacBook und iMac in Indien jetzt auch individuell konfigurierbar

Der Mac lässt sich jetzt auch in Indien nach Wunsch konfigurieren. Damit erhalten Kunden in dem Land ein ganzes Stück mehr Freiheit bei der Bestellung ihres Rechners. Im Gegenzug ist allerdings auch ein wenig Geduld gefragt, denn die Lieferzeiten sind zunächst zumindest wohl noch recht lang.

Apples Mac-Modelle können jetzt auch in Indien mit einer individuellen Konfiguration geordert werden. Bis jetzt waren Kunden in dem Land immer darauf angewiesen, sich aus der Auswahl vorkonfigurierter Modelle zu bedienen. Ein bisschen mehr Speicher, größere SSD oder eine andere Grafikkarte / CPU, all diese Möglichkeiten standen indischen Mac-Käufern bis jetzt nicht zur Verfügung.

Die neue Möglichkeit zur Bestellung individuell konfigurierter Macs ist ein großer Schritt für Apple in Indien, kommentiert ein indischer Handelsanalyst, der besonders Apples Marktauftritt in dem Land beobachtet.

Apple hat in Indien keine eigenen Läden

Noch immer gibt es keinen einzigen Apple Retail Store in Indien. Nicht einmal den eigenen Online Store konnte Apple bis heute dort ans Netz bringen, auch wenn man dieses Ziel bereits seit Jahren verfolgt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Die Richtlinien der indischen Wirtschaftspolitik sind dabei Apples größtes Hemmnis. Dass man den Markt ernst nimmt, ist aber seit längerem zu beobachten und spiegelt sich auch in den gestiegenen Absatzzahlen Apples in Indien, Apfellike.com berichtete. Zuletzt startete der HOmePod in dem Land, Apfellike.com berichtete.

Wer sich nun allerdings seinen Wunsch-Mac zusammenstellt, muss Geduld haben. Zunächst werde es noch bis zu fünf Wochen dauern, bis die Bestellungen ausgeliefert wird. Das hat damit zu tun, dass sie über ein Netz lokaler Einzelhändler oder Online-Versender abgewickelt werden.

