Tausende neue Jobs: TSMC bestätigt Pläne für Fabrik in Arizona

Apples Auftragsfertiger TSMC baut künftig auch Prozessoren in den USA. Das Unternehmen möchte eine Fabrik in Arizona errichten, die in einigen Jahren 5nm-Chips produzieren wird. Der neue Standort soll tausende neue Jobs für die Region bedeuten.

TSMC baut einen neuen Produktionsstandort in den USA auf, das erklärte das Unternehmen heute in einer Pressemitteilung. Im Vorfeld hatte es bereits Spekulationen über eine neue Fabrik von TSMC in den USA gegeben, Apfellike.com berichtete. Und wie darin bereits angedeutet, wird das Unternehmen den Standort im US-Bundesstaat Arizona errichten. Die Bauarbeiten für die neue Anlage sollen im kommenden Jahr beginnen.

Erste Chips wird die Fabrik laut TSMC dann im Jahr 2024 liefern. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, werde man bis 2029 einen Betrag von rund 12 Milliarden Dollar am neuen Standort investieren.

Tausende neue Jobs in Amerika

Die neue Fabrik werde in enger Abstimmung und mit Unterstützung der US-Regierung errichtet, erklärte TSMC. Für diese steht bei solchen Vorhaben vor allem immer die Schaffung neuer Jobs im Vordergrund. So erklärte TSMC denn auch, allein am neuen Standort werde man 1.600 neue Stellen schaffen. Tausende weitere neue Jobs werden im Umfeld und bei Zulieferern entstehen, so das Unternehmen.

Auch Apple wird vermutlich einen Gutteil seiner iPhone-Prozessoren am neuen Standort fertigen lassen. Der A14 im neuen iPhone 12 wird Apples erster iPhone-Prozessor im 5nm-Verfahren werden. Der A14 wird wie seine Vorgänger ausschließlich bei TSMC gefertigt. Die Produktion wird dem Vernehmen nach in diesen Tagen aufgenommen.

