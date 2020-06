iPhone 12: Neue Leaks zeigen Skizzen möglicher Modelle

Neue Bilder geben einen Vorgeschmack auf das kommende iPhone 12. Sie verraten uns nicht wirklich viel neues, bestätigen aber weitgehend das, was in den letzten Monaten immer wahrscheinlicher geworden ist. Keine Auskunft geben können die neuen Zeichnungen über die Gestaltung der Notch im neuen iPhone.

Apples iPhone 12 wird erneut Gegenstand spekulativer Bilder. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wurden Skizzen eines Lenkers veröffentlicht, die angeblich auf Informationen basieren, die dieser von einem Zubehörhersteller erhielt.

Dieser wiederum ist bereits im Vorfeld in den Besitz dieser Daten gelangt. Case-Hersteller müssen schon deutlich vor dem Marktstart eines neuen Produkts über dessen Abmessungen informiert sein, um passende Hüllen produzieren zu können. Bestimmte Designaspekte können diese Bilder aber nicht abbilden.

Wie groß wird die Notch beim neuen iPhone 12?

Erneut zeigen sich Skizzen, die auf den Start von vier neuen Modellen des iPhone 12 hinzuweisen scheinen. Das kleinste iPhone 12 kommt danach mit dem bekannten 5,4 Zoll-OLED-Panel, zwei weitere Modelle sollen ein 6,1 Zoll großes Display besitzen. Die größte Version schließlich wird wohl ein 6,7 Zoll abmessendes Display aufweisen.

Nicht klar ist, welche Größe die Notch aufweisen soll. Verschiedentlich wurde vermutet, Apple werde sie im kommenden iPhone 12 verkleinern, Apfellike.com berichtete in verschiedenen Meldungen. Im kommenden Jahr könnte die Notch dann komplett verschwinden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet haben. Da die Notch für ein Case aber nicht von maßgeblicher Bedeutung ist, wurde sie in den vorliegenden Skizzen auch nicht modifiziert, die somit keine Auskunft darüber geben können, wie das neue iPhone 12 in dieser Hinsicht gestaltet sein wird.

Artikel bewerten

Ähnliche Beiträge