Apple Silicon lässt bei TSMC die Kasse klingeln

Apples Wechsel der Prozessoren wird auch für die Zulieferer ein gutes Geschäft. Der Halbleiterfertiger TSMC rechnet aufgrund der Einführung der ARM-Macs mit kräftigen Zugewinnen. Endgültig soll gegen Mitte kommenden Jahres der Schub eintreten, den die neuen ARM-Macs auslösen werden.

Für Apples Auftragsfertiger lief es zuletzt glänzend. Der größte Halbleiterproduzent der Welt und gleichzeitig seit Jahren Zulieferer für Apples A-Series-Prozessoren TSMC hat ein hervorragendes zweites Quartal hingelegt. Das Unternehmen verzeichnete vor allem bei Komponenten für 5G-Netzwerke eine starke Nachfrage. Für die zweite Jahreshälfte hat man erst kürzlich seinen Ausblick korrigiert und die Gewinnprognose angehoben. TSMC rechnet nun mit einem Gesamtwachstum von rund 20%, das dürfte auch auf das Konto von Apple gehen. Der Mac läuft aktuell gut, Apfellike.com berichtete. Zudem machen sich die ersten Macs mit ARM-Prozessor wohl bald auf den Weg auf den Markt.

TSMC wird Apple Silicon-CPU für den Mac fertigen

Wie es nun Branchenberichten Medienberichten unter Berufung auf Quellen in der Lieferkette heißt, werde Apple den Apple Silicon-CPU für den Mac in seinen verschiedenen Ausführungen wohl in weiten Teilen bei TSMC fertigen lassen. Der erste ARM-CPU wird wohl ein im 5nm-Prozess gefertigter Prozessor auf der Basis des kommenden A14-Chips werden. Noch in diesem Jahr werde Apple zwei MacBooks mit ARM-Prozessor vorstellen, hieß es zuletzt aus Analystenkreisen, Apfellike.com berichtete. Für TSMC werde sich der Effekt der zusätzlichen Bestellungen in voller Wirkung ab Mitte / Ende des kommenden Jahres bemerkbar machen, so die Einschätzung der taiwanischen Digitimes. Innerhalb von 18 Monaten möchte Apple jeden Mac mit ARM-Prozessoren aus eigener Entwicklung ausgestattet und Intel somit aus dem Mac verdrängt haben.

